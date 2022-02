Reguladores do Japão estudam facilitar processo de triagem para listagem de tokens digitais

Sob as novas regras, as bolsas cripto teriam permissão para listar mais de uma dezena de moedas de uma só vez sem um longo processo de triagem edit

247, com Bloomberg - Agência reguladora do mercado de criptomoedas japonês — que movimenta quase US$ 1 trilhão — estuda facilitar a listagem de tokens digitais, informa a Bloomberg. A iniciativa pode dar impulso a corretoras recém-chegadas, como a plataforma de negociação Coinbase Global.

Sob as novas regras, as bolsas cripto teriam permissão para listar mais de uma dezena de moedas de uma só vez sem um longo processo de triagem, informaram as fontes, que pediram anonimato para discutir essas deliberações. Até recentemente, qualquer listagem de tokens precisaria passar por uma triagem de seis meses ou mais.

A Coinbase, que começou a atuar no Japão em agosto por meio de uma subsidiária local, oferece apenas cinco moedas no país, comparado a mais de 100 nos EUA.

Coincheck e GMO Coin foram fundadas em 2012 e 2016, respectivamente, e apresentam a maior seleção, com 17 tokens listados.

