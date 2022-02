Stablecoins podem oferecer tanta estabilidade quanto formas tradicionais de valor, diz Fed de NY

Apoie o 247

247, com CoinDesk - Pesquisadores do Federal Reserve Bank of New York publicaram, nesta semana, estudo no qual tentaram estimar o impacto nos empréstimos bancários sob três estruturas regulatórias diferentes para stablecoins. Essa categoria de ativos digitais tem baixa volatilidade. Os stablecoins são pareados nas moedas correntes nacionais de diversos países.

“Se as stablecoins tivessem ampla adoção em todo o sistema financeiro, elas poderiam ter um impacto significativo nos balanços das instituições financeiras”, escreveram os pesquisadores.

“Com salvaguardas e regulamentações apropriadas, as stablecoins têm o potencial de fornecer um nível de estabilidade que está no mesmo nível das formas tradicionais de valor seguro”, diz o estudo.

Os pesquisadores se propuseram a “analisar vários cenários plausíveis nos quais as stablecoins lastreadas em reservas têm ampla adoção no sistema financeiro”.

Em um dos cenários, as stablecoins seriam lastreadas por depósitos mantidos em bancos comerciais. Então, os bancos poderiam emprestar as stablecoins para novos mutuários.

Leia a íntegra no Infomoney.

