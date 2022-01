YouTube considera oferecer NFTs para criadores de conteúdo

Apoie o 247

ICL

Infomoney - A CEO do YouTube, Susan Wojcicki, disse em uma carta aberta publicada nesta terça-feira (25) que a plataforma de streaming de vídeos está considerando oferecer tokens não fungíveis (NFTs) como uma forma de “ajudar os criadores a capitalizar tecnologias emergentes”.

No documento, que trata das prioridades do grupo em 2022, Wojcicki falou que sua equipe está olhando para o futuro e tem acompanhado tudo o que acontece na Web 3 “como fonte de inspiração para continuar inovando no YouTube”.

“No ano passado, o mundo das criptomoedas, tokens não fungíveis (NFTs) e das organizações autônomas descentralizadas (DAOs) mostrou uma oportunidade anteriormente inimaginável de aumentar a conexão entre criadores e seus fãs”, escreveu Wojcicki.

PUBLICIDADE

Na quinta-feira (20), o Twitter lançou um mecanismo oficial de verificação de NFTs em fotos de perfis. Isso envolve usuários vinculando sua carteira Ethereum ( ETH) à rede social e usando um token não fungível como imagem de perfil.

A CoinDesk entrou em contato com o Google, dono do YouTube, para mais comentários, mas não obteve resposta até o momento.

PUBLICIDADE