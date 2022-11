1 ano após acidente com Marília Mendonça, polícia revela novos indícios da queda

Apoie o 247

247 - Um ano após o acidente aéreo que deixou a cantora Marília Mendonça e outras quatro pessoas mortas em Caratinga, em Minas Gerais, a Polícia Civil afirmou, nesta sexta-feira (4), que o piloto da aeronave não seguiu o padrão de pouso do aeródromo. Segundo depoimentos colhidos pela instituição, ele fez a aproximação pelo lado correto, mas "se afastou muito" do local recomendado. As informações são do portal G1.

"O que a gente tem até agora na investigação, o que a gente sabe mediante depoimentos feitos é que o piloto não fez a manobra que se esperava, ele saiu da zona de proteção do aeródromo para fazer esse pouso. Então, é um fator que pode ter contribuído para que o acidente ocorresse", afirmou o delegado regional de Caratinga, Ivan Lopes Sales, responsável pela investigação.

A zona de proteção é a área de entorno sujeita a restrições para que aeródromos possam operar com segurança. De acordo com o delegado, apenas os obstáculos inseridos dentro da zona de proteção são inseridos no Notam, documento de referência para pilotos.

