74 músicas de Marília Mendonça estão no top 200 do Spotify

Músicas com Maiara & Maraisa ficaram no primeiro e segundo lugares do ranking do Spotify

247 - O top 200 do Spotify, a principal parada da maior plataforma de streaming no Brasil, foi dominado por músicas da cantora Marília Mendonça nas últimas horas. Ao todo, 74 das 200 músicas mais ouvidas do Brasil são da artista, que faleceu na sexta-feira (5), após ser vítima de um acidente aéreo em Caratinga, interior de Minas Gerais. A informação foi publicada pelo portal G1.

Músicas com Maiara & Maraisa ficaram no primeiro e segundo lugares do ranking do Spotify. A canção "Esqueça-me se for capaz" lidera o ranking e "Todo mundo menos você" aparece na sequência. No ranking global, levando em conta dados do mundo inteiro, essas músicas aparecem em 48º e 68º.

Essas canções integram o projeto “Patroas”. Marília Mendonça, Maiara e Maraísa iriam unir vozes e fãs para uma turnê em parceria, no Festival das Patroas.

