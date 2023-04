9 de abril de 1933: nascia Jean Paul Belmondo

Apoie o 247

247 – Nascido em 9 de abril de 1933, Jean Paul Belmondo foi um ator francês icônico que teve uma carreira de sucesso no cinema francês e internacional. Ele é amplamente considerado como um dos atores mais populares da França e um ícone da Nouvelle Vague.

Belmondo começou sua carreira como ator de teatro antes de entrar no cinema. Ele é conhecido por seus papéis em filmes de ação, dramas e comédias, e muitas vezes foi elogiado por sua presença forte e carismática na tela.

Algumas das atuações mais importantes de Belmondo incluem:

"À Bout de Souffle" (Acossado) (1960) - Belmondo interpretou o protagonista Michel Poiccard neste filme icônico da Nouvelle Vague, dirigido por Jean-Luc Godard. O filme é considerado um clássico do cinema francês e um marco no movimento da Nouvelle Vague.

"Pierrot le Fou" (1965) - Belmondo estrelou neste filme de Jean-Luc Godard como Ferdinand, um homem que abandona sua vida mundana e se envolve em uma série de aventuras perigosas. O filme é um exemplo notável do estilo visual e narrativo único de Godard.

"Le Doulos" (1963) - Belmondo estrelou neste filme de Jean-Pierre Melville como Silien, um criminoso que se envolve em uma série de crimes complicados. O filme é um dos clássicos do cinema francês dos anos 60.

"Le Magnifique" (1973) - Belmondo estrelou nesta comédia de espionagem dirigida por Philippe de Broca, interpretando um escritor de romances de espionagem que se envolve em uma trama real de espionagem. O filme foi um grande sucesso comercial na França e um exemplo notável do talento cômico de Belmondo.

Belmondo foi importante para o cinema por seu papel na Nouvelle Vague e por sua presença forte e carismática na tela. Suas atuações em "À Bout de Souffle", "Pierrot le Fou", "Le Doulos" e "Le Magnifique" são algumas de suas mais importantes e notáveis performances.

