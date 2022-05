A arte de Han Meilin está em exibição no Museu de Arte de Anhui

A província do leste chinês inaugurou seu museu artístico edit

Rádio Internacional da China - Uma grande retrospectiva intitulada de "Han Meilin Art Exhibition" está atualmente em exibição no recém-inaugurado Museu de Arte de Anhui. Mais de 400 das melhores obras do artista veterano Han Meilin estão sendo expostas. Procura-se mostrar todo o alcance das realizações artísticas dele nos campos da caligrafia, pintura a tinta, escultura, cerâmica, entalhe em madeira, arte em ferro forjado e artesanato popular.

Organizada conjuntamente pelo Departamento Provincial de Cultura e Turismo de Anhui, o Museu de Arte de Anhui e a Fundação de Arte Han Meilin, a exposição se concentra em quatro aspectos dos empreendimentos artísticos de Han: O Livro Selado (uma coleção de sua arte abstrata), artesanato tradicional, arte com animais como temática, e trabalhos baseados em suas observações sobre as pessoas. Muitos manuscritos preciosos também estão em exibição, mostrando os designs bem conhecidos de Han de décadas passadas.

A retrospectiva já recebeu boas-vindas calorosas dos entusiastas da arte local. De acordo com Wang Ling, diretor do Museu de Arte de Anhui, mil ingressos foram reservados online dentro de dois minutos após serem disponibilizados para o dia de abertura. Muitos visitantes descreveram estar impressionados com a exposição e seu amplo espectro da arte de Han.

Han Meilin está entre os principais mestres de artes e artesanato da China. Ele contribuiu para muitos campos da arte nas últimas sete décadas. Entre suas inúmeras criações, os “fuwa” – mascotes dos Jogos Olímpicos de Beijing 2008, o emblema da Air China e os selos do zodíaco chinês com animais, todos ganharam elogios universais. Han tem um talento para absorver a essência da cultura tradicional chinesa e combinar muitas formas díspares. Ele habilmente integra realismo, arte abstrata, pinceladas à mão livre e várias outras técnicas para criar seu estilo único.

