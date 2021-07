‘A arte é a resistência que se levanta quando uma força violenta tenta se estabelecer’, diz Maria Casadevall

247 - A atriz Maria Casadevall, protagonista da série “Coisa mais linda”, da Netflix, falou sobre a relação entre a arte e a revolução e fez o difícil exercício de definir o papel da arte na sociedade. “A desconexão entre arte e revolução só interessa a um poder, que é o poder estabelecido”, afirmou, durante participação no programa Giro das 11, na TV 247, na última quinta-feira (22), ao lado de sua namorada, Larissa Mares.

“A arte é um fronte de resistência, é um despertar de consciências e é um lugar de produção comum dos saberes. Acho que tanto a política quanto a arte nascem dessa condição de sermos seres sociais. A arte é um lugar de transcendência coletiva, de crítica à política, de pensar a sociedade na qual vivemos”, disse a atriz.

Para ela, é possível definir arte como a “resistência que se levanta” diante do autoritarismo. “Acho que existe uma cooptação da arte pelo sistema, que é essa arte que está desconectada da revolução, mas existe também uma resistência que se levanta todas as vezes que uma força conservadora e violenta tenta se estabelecer. Então eu acho muito importante que essa união aconteça, justamente para que essas denúncias sejam feitas, para que as consciências possam despertar e que a resistência se fortaleça”.

No programa, ela também falou sobre sua trajetória, o início dos estudos em Jornalismo, o vestibular para Ciências Sociais e por fim a carreira nas Artes Cênicas e seus trabalhos como atriz no teatro, cinema e televisão. Também participaram do programa sua companheira, a percussionista Larissa Mares, a vereadora de Salvador e atriz Maria Marighella (PT) e a advogada e ativista Luna Zarattini, com apresentação do jornalista Mauro Lopes.

