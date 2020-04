“A classe artística tem sido tratada como marginal nesse governo”, diz Leoni

247 - O cantor e compositor Leoni, um dos integrantes da banda Kid Abelha, conversou com a TV 247 sobre o tratamento dado à classe artística pelo governo Jair Bolsonaro. Segundo Leoni, os artistas são marginais para o governo federal, mas a quarentena motivada pela pandemia de coronavírus tornou clara a necessidade que se tem de consumir arte.

“A classe artística tem sido tratada como marginal por esse governo e por toda essa corrente de direita, neoliberal. A gente não tem função, a gente vive de mamata, eu nunca recebi dinheiro público na vida e as pessoas ficam falando ‘agora vai ter que trabalhar, pegar na enxada’, tratados como completos inúteis. Quando fechou e ninguém pode sair de casa, do que as pessoas precisam? De arte, precisam de afeto e de arte. O mundo que a gente está é tão apertadinho, tão limitado, que se não tiver arte é só aquilo, são só quatro paredes te prendendo”, afirmou.

Leoni criticou o silêncio de Bolsonaro diante das recentes perdas sofridas pela cultura brasileira com as mortes de Moraes Moreira , Rubem Fonseca e Garcia Roza. “Uma coisa que para mim foi impressionante foi que nesses últimos dias morreu Moraes Moreira, que para mim é um dos maiores da MPB de todos os tempos, e não houve uma menção do Bolsonaro. Morreu Rubem Fonseca, nada. Morreu Garcia Roza e ele não falou nada. Mas quando criticaram um sertanejo que fez uma live bebendo ele fez uma moção de apoio”.

O cantor ainda comentou sobre a falta de posicionamento político de alguns artistas, afirmando que o silêncio também é uma maneira de expressar opinião. “É uma função do artista se comunicar com as pessoas, dizer o que acha. Se não é um artista preparado, se não pensou muito nisso, converse com as pessoa, se abra para o seu público: ‘o que vocês acham?’. Não dá para ficar em cima do muro nessa história”.

