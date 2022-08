A Independência virou livro crítico sobre os desmandos do governo Bolsonaro

O vereador Chico Alencar juntou fatos do governo de Bolsonaro e escreveu o livro "Independência & Vida - para refletir sobre os 200 anos da independência incompleta do Brasil" edit

Denise Assis, para o 247 - O vereador da Câmara Municipal do Rio de Janeiro, Chico Alencar (Psol), fez um passeio pelos últimos três anos de (des)governo de Bolsonaro e, juntando fatos, construiu o livro "Independência & Vida - para refletir sobre os 200 anos da independência incompleta do Brasil". A obra nos fala sobre o que falta para nos sentirmos, de fato, independentes. O lançamento será neste sábado, (06/08), a partir das 14h, como parte do tradicional evento Santa Teresa de Portas Abertas, que atrai visitantes dos mais variados pontos da cidade do Rio, muitos turistas e está na sua 30ª edição.

São 112 páginas que transformam a leitura num convite para pensarmos o que se tornou, em tempos de Bolsonaro, o Sete de Setembro: a redução da data para esse "patriotismo fanático e golpista”, na definição do autor, que é historiador. “Espero que contribua também para nos informarmos sobre as limitações à nossa independência, que seguem grandes”.

Às 16h Chico Alencar dará uma aula pública para explicar esse processo histórico, inspirada no famoso quadro de Pedro Américo, "O Grito do Ipiranga".

O livro, da editora Fundação Lauro Campos Marielle Franco, conta com capa e ilustrações do cartunista Claudius Ceccon. O lançamento será na entrada da Igreja Anglicana de Santa Teresa, ao lado do tradicional bar do Mineiro.

O evento do bairro de Santa Tereza, que originalmente se chama: “Arte de Portas Abertas”, mas que para os cariocas é o Santa Tereza de Portas Abertas, volta a acontecer depois de dois anos de paralisação, por conta da pandemia, nos dias 03, 05,06 e 07 de agosto.

Neste ano de 2022, o evento adotou como tema a celebração do centenário da Semana de Arte Moderna (1922), um marco na cultura brasileira, e que tem estreitos laços com a efervescência cultural da cidade. Lá morou, por exemplo, a pintora consagrada, Tarsila do Amaral e fica localizado o casarão de Laurinda Santos Lobo, patrocinadora de muitos artistas a esta altura da vida cultural do Rio. O casarão de 1907 virou um belo Centro Cultural, recuperado em 1979. O que acontecia na cidade, antiga capital do país, passava pelos salões de Laurinda.

As atividades que integram o evento acontecem das 10h às 16h.

