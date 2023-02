Abílio Diniz compra quadros falsos de Volpi, processa galeria e será indenizado por danos morais

Apoie o 247

ICL

247 - O empresário Abílio Diniz venceu nesta sexta-feira (24) um processo contra a galeria de arte Pintura Brasileira pela venda de dois quadros falsificados de Alfredo Volpi. O Tribunal de Justiça de São Paulo condenou a galeria a pagar R$ 238 mil ao empresário e à sua mulher, a economista Geyze Marchesi Diniz, informa a coluna de Guilherme Amado no Metrópoles.

Abílio Diniz é sócio e conselheiro do Carrefour. O empresário, que é um dos homens mais ricos do Brasil, também foi fundador do grupo Pão de Açúcar.

O processo foi iniciado em 2017, após o casal receber a diretoria do Museu de Arte de São Paulo (MASP) para um jantar, onde um dos diretores disse ao casal que as obras “Bandeirinhas” e “Bandeirinhas com Mastro” eram falsas..

“A testemunha Andrea Mahfuz Pessoa Sabie disse que participou dos preparativos do jantar em que a autora elaborou onde compareceriam a diretoria do MASP e galeristas, inclusive estrangeiros, que presenciou o abalo da autora, pois no outro dia a referida autora relatou-lhe sua decepção, constrangimento e vergonha”, diz um trecho do depoimento de uma das testemunhas do casal Diniz.

Em 2019, a galeria sediada em São Paulo propôs um acordo judicial a Abílio e Geyze Diniz, oferecendo a devolução do dinheiro pago pelos quadros e o retorno das obras. O casal não aceitou e insistiu em provar que os quadros eram falsos.

Um perito do Instituto Alfredo Volpi foi nomeado pela Justiça de São Paulo para averiguar a obra e constatou que os quadros não eram do artista.

A Pintura Brasil deverá pagar agora R$ 238 mil ao casal Diniz: R$ 138 mil, o valor desembolsado pelas obras, por danos materiais; e R$ 100 mil por danos morais.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.