“Acabou a palhaçada”, diz Paulo Coelho sobre 7 de Setembro

247 - O escritor Paulo Coelho usou as redes sociais para cobrar medidas sobre declarações e pautas dos atos de 7 de Setembro. Paulo disse que agora é preciso “ir aos atos” e que “atos não incluem ‘notas de repúdio'”, sinalizando ações mais concretas dos Poderes sobre as ameaças feitas por Bolsonaro nas manifestações.

Acabou a palhaçada.

Agora vamos aos atos



E atos não incluem “notas de repúdio “ — Paulo Coelho (@paulocoelho) September 8, 2021

Em discurso golpista na Avenida Paulista, em São Paulo, Bolsonaro afirmou que não respeitará "qualquer decisão" do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF).

Em discurso para cerca de 125 mil pessoas na Paulista, segundo a polícia militar, Bolsonaro xingou Moraes de "canalha" e incitou apoiadores contra o Supremo.

"Qualquer decisão do senhor Alexandre de Moraes, esse presidente não mais cumprirá. A paciência do nosso povo já se esgotou. Ele tem tempo ainda de pedir o seu boné e ir cuidar da sua vida. Ele, para nós, não existe mais! Liberdade para os presos políticos! Fim da censura! Fim da perseguição àqueles conservador, àqueles que pensam no Brasil", afirmou.

