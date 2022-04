Academia do Oscar marca reunião para discutir sanções a Will Smith

Apoie o 247

Metrópoles - A Academia do Oscar adiantou sua reunião anual em 10 dias para discutir sanções ao ator Will Smith após o tapa que ele deu no humorista Chris Rock, durante a cerimônia da premiação deste ano. David Rubin, presidente da Academia, enviou uma carta adiantando a reunião do dia 18 para o dia 8. O documento foi divulgado pela imprensa internacional.

“A data anterior foi determinada de acordo com as leis da Califórnia e nossos padrões de conduta para discutirmos a possível suspensão ou expulsão do senhor Smith”, disse Rubin. “Nós queríamos dar a Smith um aviso de 15 dias antes da reunião e também dar a ele a oportunidade de se defender”, completou.

