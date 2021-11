Adele lança 30, seu novo álbum, com música top 1 da Billboard, e bomba nas redes

Apoie o 247

Clube de Economia

Metrópoles - Nesta sexta-feira (19/11), Adele lançou o seu mais novo álbum, intitulado como 30. A produção, que soma 12 faixas, conta o grande sucesso Easy On Me, que assumiu a primeira posição na parada Hot 100 da Billboard ao ser lançado, há quatro semanas. Além de estar no topo da lista, a música também quebrou recordes nos streamings, rádios e paradas pelo mundo.

A cantora estreou outras três músicas de sua nova produção durante o especial de TV Adele One Night Only, transmitido em 14 de novembro. I Drink Wine, Hold On e Love Is A Gameforam interpretadas na atração, que foi o programa de entretenimento mais visto no ano, atraindo uma audiência maior do que a do Oscar.

A produção veio no “período mais turbulento de sua vida”. “Certamente eu não estava nem perto do lugar que gostaria de estar quando eu comecei este álbum quase três anos atrás. Bem o oposto, na verdade. Eu conto com a rotina e consistência para me sentir segura, sempre contei. E mesmo assim lá estava eu conscientemente – até desejando, jogando-me em um labirinto de absoluta bagunça e turbilhão interior”, disse Adele em carta aberta, lembrando de sua separação de Simon Konecki, com quem foi casada durante sete anos.

PUBLICIDADE

Leia a íntegra no Metrópoles.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE