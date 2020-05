Adnet condena churrascão de Bolsonaro e diz que o poço é ainda mais fundo

"Sabe o fundo do poço? Então, não era o fundo ainda. Tem gente comemorando com carne mal passada e caipicloroquina este momento trágico", afirma o humorista; confira o vídeo edit

247 – No momento em que o Brasil se torna o epicentro mundial do coronavírus e Jair Bolsonaro anuncia um churrascão para milhares de pessoas, o humorista Marcelo Adnet apresenta uma resposta elegante. "Sabe o fundo do poço? Então, não era o fundo ainda. Tem gente comemorando com carne mal passada e caipicloroquina este momento trágico", disse ele. Confira:

Sabe o fundo do poço? Então, não era o fundo ainda. Tem gente comemorando com carne mal passada e caipicloroquina este momento trágico. pic.twitter.com/QCxeHqLeqS — Marcelo Adnet (@MarceloAdnet) May 8, 2020









