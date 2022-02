Adriane Galisteu diz que tinha "ama de leite" para ajudar na amamentação do filho e é criticada nas redes: racista

Apoie o 247

247 com Revista Fórum - A apresentadora Adriane Galisteu vem sendo acusada de racismo por ter revelado, em um comentário no Instagram, que tinha uma "ama de leite" em casa para ajudar na amamentação do filho.

A postagem foi feita em resposta a uma publicação da atriz e cantora Nanda Costa, que perguntou às suas seguidoras qual foi "momento mais difícil da travessia" na maternidade.

"Amamentação eu fui toda animada feliz, qd me dei conta tinha ama de leite em casa me ajudando a lidar ! Não foi fácil não", escreveu Galisteu.

Amas de leite eram mulheres negras escravizadas que tinham filhos recém-nascidos e que eram obrigadas a amamentar filhos de mulheres brancas. Muitas vezes os bebês das escravas eram tirados delas para que a amamentação fosse exclusiva aos bebês da Casa Grande.

Leia a íntegra na Revista Fórum .

