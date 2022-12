Advogado afirma que a compra de jato por Safadão coincide com saída de 'Sheik dos Bitcoins' da empresa dona do avião: 'estranho'

Apoie o 247

247 - O advogado André Portugal, representante de um grupo de vítimas do empresário Francisley Valdevino da Silva, conhecido como Sheik dos Bitcoins, afirmou ser "estranha" a compra do jatinho de R$ 37 milhões pelo cantor Wesley Safadão, por coincidir com a data que Francis deixou a empresa ITX Administradora de Bens Ltda, com objetivo de desvincular seu nome da companhia. O avião está registrado em nome do empresário na Agência Nacional de Aviação Civil (Anac). A informação foi publicada pela coluna F5, no jornal Folha de S.Paulo.

A Justiça havia determinado, nessa quinta-feira (22), o bloqueio do uso do jatinho que Safadão afirmou ter recebido como garantia de retorno de um investimento feito em nome de sua empresa, a WS Shows. O Judiciário está fazendo arresto (bloqueio preventivo de bens para pagar dívidas) de propriedades de Valdevino, apontado pela Polícia Federal como líder de um esquema de fraudes que movimentou quase R$ 4 bilhões, por meio de pirâmides financeiras e comercialização de criptoativos.

De acordo com o advogado André Portugal, houve "um acordo extrajudicial com algumas empresas do grupo do Sheik, [entre elas a ITX]". "Treze dias depois, o Francis se retirou da empresa e neste mesmo dia foi firmado o contrato de compra e venda desta aeronave para Wesley Safadão", afirmou.

