Advogados de Lula se encontram com cineasta Oliver Stone, que grava documentário sobre o ex-presidente

247 - Os advogados de Luiz Inácio Lula da Silva, Cristiano Zanin e Valeska Teixeira Martins, tiveram um encontro nesta semana com o cineasta Oliver Stone, vencedor de dois prêmios Oscar como melhor diretor, que está no Brasil para gravar um documentário sobre o ex-presidente. Durante a reunião foram discutidos o lawfare contra Lula e o trabalho jurídico desenvolvido de forma técnica pela defesa nos processos da Lava Jato.

“Nesta semana Valeska Martins (@valeskatmartins) e eu tivemos a honra de conversar com o grande cineasta Oliver Stone (@officialoliverstone) sobre lawfare e sobre o trabalho jurídico que desenvolvemos na defesa técnica do ex-presidente Lula (@lulaoficial”)”, postou Zanin nas redes sociais.

O documentário foi idealizado no tempo em que Lula foi preso injustamente no âmbito da operação Lava Jato. No Festival de Cannes deste ano, Stone afirmou que a prisão do ex-presidente estava inserida no contexto de um projeto dos Estados Unidos de querer “patrulhar o mundo”.

