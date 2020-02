Ainda sem cargo, Regina Duarte é mantida em Brasília com diárias e verbas para passagens

A data da posse de Regina Duarte ainda não foi marcada, mas a atriz continua sendo mantida em Brasília (DF) com gastos que já custaram R$ 15 mil aos cofres públicos. Para assumir o cargo, ela precisa encerrar o seu contrato com a Globo edit

247 - A data da posse de Regina Duarte ainda não foi marcada, mas a atriz continua sendo mantida em Brasília (DF) com gastos que já custaram R$ 15 mil aos cofres públicos. O valor foi publicada na coluna Painel. Os números foram obtidos via Lei de Acesso à Informação, pois a pasta se recusou a informa-los.

“É importante destacar que os deslocamentos e os valores pagos foram solicitados pela Secretaria Especial da Cultura no dia 21/01/2020. As passagens aéreas foram compradas para viagens entre os dias 22/01/2020 e 23/01/2020”, diz o ministério na resposta via lei de acesso.