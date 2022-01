Alcione testa positivo para Covid e adia shows

Apoie o 247

247 - A cantora Alcione testou positivo para a Covid-19. Comunicado divulgado por sua assessoria informa que a cantora não apresenta sintomas da doença e anuncia o adiamento de apresentações no Rio de Janeiro e no Rio Grande do Norte.

"Ao realizar exames, Alcione testou positivo para Covid. Felizmente, a cantora está assintomática mas, claro, não poderá realizar os próximos shows. Agradecemos desde já o carinho de todos!", diz o informe.

Leia o comunicado:

