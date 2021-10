Alec Baldwin fala sobre a morte de Halyna Hutchins: 'era minha amiga'

O ator acrescentou que está em contato constante com o marido de Halyna, Mathew Hutchins. O casal teve um filho de 9 anos. "Estamos muito preocupados" com a família dela, disse ele edit

Apoie o 247

Clube de Economia

247 - O ator Alec Baldwin, 63 anos, falou pela primeira vez neste sábado (30) com um jornalista sobre a morte da diretora de fotografia Halyna Hutchins, 42 anos, em quem ele acidentalmente atirou e matou no set de seu filme "Rust", nos Estados Unidos, no dia 21 de outubro. "Ela era minha amiga", disse Baldwin a um repórter de BackGrid.

Baldwin acrescentou que está em contato constante com o marido de Halyna, Mathew Hutchins. O casal teve um filho de 9 anos. "Estamos muito preocupados" com a família dela, disse Baldwin, acrescentando que foi "ordenado" pelo gabinete do xerife de Santa Fé a não falar sobre o caso.

Em depoimento à polícia, o ator afirmou que apontando o revólver para uma câmera durante um ensaio no set de filmagem do filme "Rust" quando a arma disparou e atingiu a Halyna no peito.

PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE