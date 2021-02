Alfândega cobra R$ 1,600 para entregar prêmio a Kleber Mendonça Filho, diretor de Bacurau

247 - Kleber Mendonça Filho, diretor de 'Bacurau', longa recentemente premiado como melhor estrangeiro do ano pela New York Film Critics Circle, considerada por muitos a prévia não-oficial do Óscar, revelou que a alfândega está em posse do prêmio e que ela cobra R$ 1.600 para liberá-lo.

Kleber diz esperar que a situação seja apenas um "mal entendido".

Chegou hj o prêmio do New York Film Critics Circle @nyfcc dado a Bacurau há 3 semanas (Melhor Filme Internacional). A alfândega 🇧🇷 quer que paguemos R$ 1600,00 para receber o prêmio que tem valor simbólico e não comercial. Espero q seja um mal entendido dos amigos na aduana. February 2, 2021

Além desta premiação, Bacurau foi indicado nesta terça-feira (2) a melhor filme internacional pela Associação de Críticos de Hollywood.

O filme brasileiro vai concorrer com "Deux" (França), "Another round" (Dinamarca), "Ya no estoy aquí'" (México) e "La Llorona" (Guatemala).

