Alice Braga estreia conta no Twitter para pedir: impeachment de Bolsonaro urgente

Revista Fórum - No meio político, jurídico e na sociedade civil, através das redes sociais, principalmente, cresce um clamor pelo impeachment do presidente Jair Bolsonaro, muito motivado pela atuação do governo diante da pandemia do coronavírus.

No Twitter, hashtags que pleiteiam o impedimento do ex-capitão têm permanecido na lista de assuntos mais comentados da internet, diariamente, desde a semana passada. E já há até quem não estava na rede social criando perfil só para se somar ao coro.

É o caso da atriz Alice Braga. “Não tinha Twitter até hj. Mas quis finalmente entrar aqui pra dizer: #ImpeachmentBolsonaroUrgente“, escreveu ela em sua primeira postagem na rede social, na tarde desta terça-feira (19). Sua publicação havia recebido, até a publicação desta nota, mais de 33,4 mil curtidas.

