Ana Cañas faz live-show em homenagem a bancárias da Caixa e mulheres brasileiras

Indicada ao Grammy Latino como "Melhor Álbum Pop Contemporâneo em Língua Portuguesa", a cantora e compositora Ana Cañas conduzirá a live-show “Mulheres na Linha de Frente Mudam o Mundo”. Este é o tema do encontro virtual que a Federação Nacional das Associações do Pessoal da Caixa Econômica Federal (Fenae) e as associações dos trabalhadores do banco (Apcefs) promovem nesta segunda-feira (8), Dia Internacional da Mulher. O show começa às 20h e será aberto ao público, pelo facebook e youtube da Fenae.

A proposta da live é reforçar a defesa da Fenae e das Apcefs pela preservação e reafirmação dos direitos conquistados pelas mulheres. “Com muita luta e mobilização”, observa o presidente da Federação, Sergio Takemoto. “Em um ano de pandemia, o papel da mulher, com destaque para as chefes de família, ficou ainda mais evidente e mostrou o quanto a sociedade brasileira ainda precisa evoluir em questões de igualdade de gênero e desenvolvimento social”, acrescenta Takemoto.

A Fenae pontua que são incontáveis as mulheres na linha de frente da assistência à população, trabalhando para diminuir os impactos da covid-19, a exemplo de médicas, enfermeiras, cientistas, atendentes de supermercados e garis, entre outras. ”E as mulheres da Caixa se somam a essas lutadoras. Elas se dedicaram ao atendimento de mais de 160 milhões de brasileiros que passaram pelo banco público em busca do auxílio emergencial e de outros benefícios sociais. E são elas que continuarão atuando para manter a Caixa pública e para todos”, ressalta Sergio Takemoto.

A diretora de Políticas Sociais da Fenae, Rachel Weber, reforça que a live-show é uma celebração em homenagem a todas as mulheres. “Entendemos que, juntas, elas mudam o mundo”, destaca. “E o 8 de Março é um dia de reflexão, de organização e mobilização para tentarmos mudar nossa realidade, em que as mulheres ainda sofrem com a desigualdade", completa Weber.

ANA CANÃS — Ana Cañas estreou no cenário musical brasileiro em 2007 com o álbum “Amor e Caos”, que traz as primeiras composições autorais da artista e uma versão para a música "Coração Vagabundo", de Caetano Veloso. A canção integrou a trilha sonora de uma novela de grande audiência.

O álbum de estreia de Ana Cañas foi muito elogiado pela crítica especializada, considerando a cantora e compositora “a grande revelação musical do ano”. Em 2008, ela participou do programa “Som Brasil Cazuza”, concorrendo ao Prêmio Multishow 2008 na categoria “Revelação".

No último mês de julho, no contexto da pandemia do coronavírus, Cañas idealizou uma live em homenagem à obra de Belchior. A apresentação foi sucesso de público e crítica.

SERVIÇO:

Live-show com a cantora e compositora Ana Cañas — “Mulheres na Linha de Frente Mudam o Mundo”, promovida pela Fenae e Apcefs

Data: 8 de março (próxima segunda-feira)

Horário: 20h

Transmissão: facebook e youtube da Fenae

