Ana Castela é a artista mais ouvida no Brasil no YouTube

247 - A cantora Ana Castela, 19 anos, chegou ao topo da parada semanal do YouTube pela primeira vez. A artista cantou sucessos como "Pipoco", "Bombonzinho", "Roça em mim" e "Nosso quadro".

No ranking divulgado nesta terça-feira (4) pelo YouTube foi considerado o período entre os dias 24 e 30 de março.

Marília Mendonça ficou em 2º lugar no período. Ela era a artista mais ouvida do Brasil no YouTube desde sua morte, em novembro de 2021. Antes de Ana Castela, Marília foi superada pela dupla Henrique & Juliano, na semana de 30/6/2022, e por Ryan SP, entre 17/11 e 5/12/22.

