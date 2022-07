Ana Hikari, atriz de "As Five", exalta toalha de Lula e ex-presidente responde

Apoie o 247

247 - A atriz Ana Hikari, ex-Malhação e uma das protagonistas da série "As Five", publicou, nesta quarta-feira (13), um vídeo bem-humorado em que mostra uma toalha com a estampa do ex-presidente Lula (PT) pendurada em seu pescoço durante as preparações para a gravação de sua série. Menos de uma hora depois, o próprio presidenciável petista entrou na brincadeira e respondeu à publicação.

Em seu post, a atriz havia escrito: "Retoquei a cor do cabelo pras gravações da série! Eai, gostaram menines???" No vídeo em anexo, ela fica de costas para a câmera e deixa em evidência a toalha de Lula com a frase "voto secreto".

Lula, então, respondeu: "Boas gravações. Boa sorte na 2ª temporada de As Five."

Boas gravações. Boa sorte na 2ª temporada de As Five. — Lula (@LulaOficial) July 13, 2022

