Ana Maria Braga se emociona ao falar de Paulo Gustavo: "vou guardá-lo no meu coração"

247 - A apresentadora da TV Globo Ana Maria Braga se emocionou nesta quarta-feira (5) ao falar da morte do ator, diretor e humorista Paulo Gustavo, que faleceu na noite de terça-feira (4) vítima da Covid-19.

"Nossos corações estão apertados porque vamos sentir muita falta da alegria do Paulo Gustavo. Mais uma vítima desse vírus tão sorrateiro. Ele nos deixa personagens inesquecíveis. Rever os filmes dele tornaram a pandemia menos tenebrosa. Mas agora ele se foi. Eu tive o privilégio de desfrutar da amizade dele, aqui no programa e na minha casa, e era sempre uma delícia. Vou guardá-lo no meu coração", declarou Ana Maria com a voz embargada.

A apresentadora ainda prestou solidariedade ao viúvo Thales Bretas, aos filhos Romeo e Gael, e a Dona Déa, mãe de Paulo. "É antinatural perder um filho, é uma dor que uma mãe não deveria ter que enfrentar. Eu me solidarizo com você, Déa".

