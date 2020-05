Anitta chama Regina Duarte de "grosseira" e diz que sentiu "medo" com a fala em defesa da ditadura

Segundo a cantora, Regina foi grosseira com os telespectadores e diz que também sentiu medo com a fala da secretária de Bolsonaro enaltecendo a ditadura militar edit

247 - A cantora Anitta fez um comentário nas redes sociais com duras críticas à entrevista que Regina Duarte concedeu ao canal CNN. Segundo a cantora, Regina foi grosseira com os telespectadores e diz que também sentiu medo com a fala da secretária de Bolsonaro enaltecendo a ditadura militar

“Vejo que a senhora me segue aqui no Instagram e gostaria de dizer algo como cidadã. Assisti à sua entrevista na CNN e já vi em alguns lugares que não foi combinado uma entrevista ao vivo etc., mas, falando como artista que já passou por isso algumas vezes (se é que realmente foi isso), acho que haveria mil outras formas de se pronunciar sem ser grosseira com os demais. Uma pessoa que aceita assumir a Secretaria de Cultura está aceitando trabalhar para o povo, isso significaria escutar TAMBÉM os lados que pensam diferentemente da senhora e colocar sua posição sobre a questão”, escreveu Anitta.

"Se recusar a ouvir uma opinião contrária logo depois de enaltecer os tempos de ditadura me causa muito medo. Até porque eu e muitos dos meus amigos seríamos os primeiros censurados caso esse regime voltasse ao Brasil e nós continuássemos no exercício do nosso trabalho", acrescentou.

