Anitta detona Rick Bonadio após críticas ao funk

A artista brasileira construiu uma carreira internacional com o ritmo e discorda dos posicionamentos do produtor musical edit

Marcela Brito, Metrópoles - Na tarde desta segunda-feira (15/3), Anitta saiu em defesa do funk após as críticas de Rick Bonadio ao gênero musical. A artista, que construiu uma carreira internacional com o ritmo, atualmente é uma das principais responsáveis pela “exportação” da música brasileira.

A cantora usou as redes sociais para se manifestar e mostrar que discorda de todos os apontamentos feitos por Bonadio sobre Cardi B performar um trecho do remix de Wap, feito por Pedro Sampaio, no Grammy.

"Tenho uma sugestão top para você também. Escolhe um ritmo brasileiro à sua altura, faz uma música e exporta pro mundo. É facin…e rápido…e de uma hora pra outra, claro, não dá pra começar com míseros segundos no Grammy. Quando você chegar lá a gente comemora com você", escreveu Anitta.

Leia mais no Metrópoles.

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.