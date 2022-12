Anitta diz o que aconteceu após internação: 'muito difícil um diagnóstico'

Apoie o 247

247 - A cantora Anitta fez uma live no Instagram para explicar sua situação de saúde. Internada nesta quarta-feira (7) no Hospital Albert Einstein, na cidade de São Paulo (SP), a artista afirmou estar "superbem" e revelou ter feito um exame recentemente, sem citar qual, que teve um resultado negativo.Na semana passada, ela disse que precisou tratar o vírus Epstein-Barr, conhecido como "doença do beijo", mas reforçou que não citaria nome de vírus ou doença alguma para evitar especulações.

De acordo com informações publicadas nesta quarta pelo jornal O Globo, Anitta afirmou ser "muito difícil um diagnóstico" sobre ela. "Eu tava com um nódulo no meu pulmão, muitas coisas acontecendo com meu estômago, pâncreas, muitas coisas. Eu não tava conseguindo subir um lance de escada, então eu dei uma sumida das redes sociais", disse.

"Eu fiquei tão feliz que não era o que achavam que era. Eu fiquei tão eufórica. Eu estava me sentindo tão bem, tão saudável que falei 'Ah, pode marcar os compromissos'. Eu fui imprudente e trabalhei bastante nesses outros dias. Então, o que aconteceu foi que eu me senti um pouco mal", continuou.

"Eu não tô mal, morrendo, não tem nada acontecendo agora comigo, está tudo sob controle. O que a gente tá fazendo aqui é fazendo tratamentos e garantindo que isso que tô sentindo é realmente porque eu não respeitei o tempo de voltar aos poucos ao trabalho", afirmou, acrescentando que não está deprimida como alguns especularam e que, na verdade, está muito bem mentalmente. Calma e serena", complementou.

Nesta quarta-feira, a cantora fez o cancelamento de uma participação na Farofa da Gkay.

