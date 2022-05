Anitta e Netflix são acusadas de fraudarem assinatura de idosa

Maria Ilza de Azevedo Silva apareceu em um episódio de Made In Honório (2020) e processou a cantora no ano passado edit

Metrópoles - A Netflix e a Conspiração Filmes lançaram, em 2020, o documentário Made In Honório, que conta a trajetória de sucesso da cantora Anitta. Entretanto, algum tempo depois de ir ao ar, Maria Ilza de Azevedo Silva, de 74 anos, que aparece na atração, entrou na justiça contra as três partes da obra cinematográfica.

Isso porque a idosa aparece em um episódio da trama. De acordo com Maria, o momento foi transmitido sem a sua permissão. Outro ponto que também teria irritado a senhora foi o fato de ter sido tratada como uma invasora.

O Notícias da TV teve acesso a alguns documentos do processo e compartilhou que a defesa da fã de Anitta apresentou um laudo que atestaria que a assinatura do suposto termo de autorização, datado de 5 de outubro de 2019, havia sido fraudada. Uma perita particular, contratada pela família da senhora, endossou a suposta falsificação.

