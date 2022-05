Anitta revela conversa com Leonardo DiCaprio sobre campanha para jovens tirarem título de eleitor

Apoie o 247

247 - A cantora Anitta afirmou nesta terça-feira (3) que teve uma conversa com o ator norte-americano Leonardo DiCaprio sobre a importância de jovens tirarem título de eleitor para as eleições no Brasil. De acordo com a artista, o encontro aconteceu nessa segunda-feira (2).

"Passei horas com o @LeoDiCaprio falando sobre a importância dos jovens tirarem seu título de eleitor. Está na reta final", escreveu ela no Twitter.

No último dia 28, o ator usou as redes sociais para impulsionar a campanha para quem for retirar o primeiro título de eleitor.

O prazo para a emissão ou para a regularização do documento termina nesta quarta-feira (4).

A cantora aproveitou para alfinetar Jair Bolsonaro (PL). "Vocês sabiam que ele sabe mais sobre a importância da nossa floresta Amazônica do que o presidente do Brasil? Pois sabe".

Anitta bloqueou Bolsonaro no Twitter no mês passado.

Aí papo vai papo vem... trocamos contato e ele se colocou a disposição pra eu pedir o que for necessário. (Não levem pro mau sentido pq não tinha ninguém flertando com ninguém). A primeira coisa que pedi foi permissão pra contar essa fofoquinha pra vocês. Eu tenho outras ideias — Anitta (@Anitta) May 3, 2022

do que pedir. Mas só vou fazer isso se depois que passar o prazo pra tirar o título eu ver que muito mais gente fez seu documento. Fechado? Vambora voce eu e @LeoDiCaprio salvar esse país? CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE May 3, 2022

