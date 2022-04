Anitta se revolta e aponta manipulação após ser acusada de promover turismo sexual no Brasil

Apoie o 247

Metrópoles - Anitta concedeu uma entrevista e estampou a capa da Nylon Magazine, revista que será distribuída em versão impressa no Coachella, festival musical nos Estados Unidos em abril. O problema é que a cantora começou a ser acusada de turismo sexual nas redes sociais e se revoltou, afirmando que suas frases estavam fora de contexto.

Para entender a situação, vale dizer que, ao lado da foto de capa da revista, uma aspa da cantora chama a atenção: “No Brasil, todo mundo quer se divertir e transar e eu quero trazer essa energia para cá”. Essa fala, que deveria ser o abre de Anitta para os Estados Unidos, acabou se tornando um caos na vida da artista.

Também nas redes sociais, a estrela brasileira se pronunciou. “Nossa… essa manchete… senhor, [vou] te falar viu… complicado”, escreveu. Depois, continuou: “Eu estou perplexa com essa manchete real. Estou vendo essa capa agora pelo Instagram e estou desacreditada nessa manchete completamente fora de contexto de tudo.”

Alguns internautas reagiram ao que está estampado na capa da Nylon Magazine como turismo sexual, criticando Anitta. “Que bom que ela está fazendo o mundo olhar pra nós como nunca fomos vistos. Turismo sexual”, escreveu um perfil.

“É extremamente triste que essa brasileira faça de tudo para promover a ideia de que nossas mulheres servem ao turismo sexual quando recebe tamanha visibilidade”, criticou outra. “Cara, estou meio chocada com essa fala dela”, disse mais uma.

Após as acusações, Anitta fez mais um desabafo nas redes sociais com a situação que ainda não foi resolvida. Segundo ela, a revista foi sensacionalista. “Esse tipo de polêmica aí eu não usaria jamais nem se fosse para ficar mais famosa que o papa. Isso é um desrespeito do caralho com muita gente e muita coisa na vida”, afirmou.

