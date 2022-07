Anitta tem alta de hospital em SP após passar por cirurgia

Apoie o 247

247 - A cantora Anitta teve alta do Hospital Vila Nova Star, da Rede D’or, na Zona Sul de São Paulo, na tarde desta segunda-feira, 25, após ser submetida na última quarta-feira, 20, a um procedimento minimamente invasivo para tratamento de endrometriose (condição inflamatória originada pelo crescimento anormal de células do endométrio fora do útero).

"A decisão da equipe médica ocorreu após reavaliação do quadro clínico da paciente, realizada nesta tarde", disse a equipe médica, em boletim divulgado por volta das 17h.

No início de julho, a funkeira concedeu uma entrevista ao programa Fantástico, da Rede Globo, em que falou sobre o diagnóstico de endometriose. Ela contou que chegou a tomar três remédios para dor apenas para conversar com a reportagem.

"Não pude fazer muito esforço por um mês. Tive que cancelar muita coisa, mas era isso ou morrer de dor, só depois do ato, mas também quando menstrua. Precisávamos agir rápido. Nove anos nesse sofrimento", disse Anitta na ocasião.

