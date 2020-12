Antônio Fagundes: “a cultura não existe sem patrocínio”

O veterano ator, ex-Rede Globo, ressaltou em entrevista a importância do incentivo à cultura não só para a cadeia envolvida na indústria, como também para o país: “seja do Estado ou do Governo, o patrocínio é necessário para que a cultura exista e para que a gente exista como nação”. Assista edit

247 - Em entrevista ao economista Eduardo Moreira, do Instituto Conhecimento Liberta , o premiado ator Antônio Fagundes, 44 anos de Rede Globo que não teve o contrato renovado com a emissora, trouxe à tona a necessidade do incentivo à cultura. “Num teatro, por exemplo, temos mais de mil pessoas envolvidas direta e indiretamente, entre atores, direção, costureiros, produtores. É uma massa de gente muito grande que vive apenas disso”.

Para se ter ideia, a arte no Brasil tem um forte peso econômico e poderia ter muito mais se houvesse política pública efetiva para o setor. Em 2017, por exemplo, a indústria criativa injetou R$ 171 bilhões na economia brasileira, segundo dados mais recentes do Mapeamento da Indústria Criativa no Brasil, realizado pela Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro (Firjan). O montante foi equivalente a 2,6% do PIB do país naquele ano.

Além da sua importância econômica, Fagundes destaca que o patrocínio é fundamental para que a transformação causada pela cultura continue acontecendo. “Sem esse patrocínio, nós não teríamos os grandes patrimônios culturais da humanidade. Não teríamos o Da Vinci, o Bethoven, as grandes catedrais construídas, as pirâmides do Egito. Seja do Estado ou do Governo, o patrocínio é necessário para que a cultura exista e para que a gente exista como nação”, afirma o ator.

