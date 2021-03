Antonio Fagundes é imunizado contra a Covid-19 e filho comemora: 'Vacinadíssimo'

O ator Antonio Fagundes recebeu, aos 71 anos, a primeira dose da vacina contra a Covid-19, por meio do sistema drive-thru no Rio edit

247 - O ator Antonio Fagundes recebeu, aos 71 anos, a primeira dose da vacina contra a Covid-19. Nesta segunda-feira (29), o artista foi imunizado por meio do sistema drive-thru no Rio de Janeiro (RJ), e o filho Bruno Fagundes comemorou a aplicação: "Vacinadíssimo".

"Pai vacinadíssimo contra Covid-19 check", escreveu Bruno no Instagram ao publicar o vídeo do momento no qual o pai recebeu a dose do imunizante.

Na rede social, Antonio Fagundes comentou sobre a vacinação: "Que o resto do Brasil também possa em breve".

