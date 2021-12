Aos 72 anos, Angela Ro Ro passa dificuldades e pede dinheiro aos fãs

Apoie o 247

Por Raquel Martins Ribeiro, Metrópoles - Angela Ro Ro, sucesso do mercado fonográfico fonográfico nas décadas de 1980 e 1990, voltou a usar as redes sociais, na noite de domingo (5/12), para pedir dinheiro aos seguidores. A cantora, de 72 anos, confessou passar por dificuldades financeiras e ainda compartilhou seus dados bancários para facilitar as doações.

“Estou passando dificuldade financeira! Quem puder depositar apenas R$ 10 reais, agradeço! Saúde a todos!”, escreveu ela, que divulgou ainda dados de sua conta bancária. “Angela Maria Diniz Gonsalves (Gonsalves c S em vez de Ç). Banco Itaú. Agência: 9281. Conta corrente: 03945-4. CPF: 625 962 507-30”, completou.

Leia a íntegra no Metrópoles.

