Apoiador de Ciro, Tico Santa Cruz indica que votará em Lula no primeiro turno: "Espero próxima pesquisa"

247 - O roqueiro Tico Santa Cruz, um dos mais conhecidos apoiadores de Ciro Gomes, avançou mais uma casa no tabuleiro que levará ao voto no ex-presidente Lula no primeiro turno da eleição.

Na noite de ontem, depois do Datafolha, ele comentou no Twitter:

"Aguardo a próxima pesquisa e então defino definitivamente qual destino darei ao meu voto. Isso acontecerá no próximo Data Folha - sexta dia 23 de setembro. Afinal, não sou negacionista. Acredito na matemática estatística. São 14 dias até lá”, escreveu.

Neste sábado, voltou ao tema:

"Vou descansar e continuar refletindo. Peço calma nesse momento e que não acirrem os ânimos! Acima de tudo precisamos estar unidos para tirar o Brasil da mão dessa gente que destruiu nossas esperanças! Mas a esperança não pode morrer. Seguimos aliados!”, afirmou.

"Vamos construir com essa militância aguerrida e crítica também, um caminho para que nosso PND e Ciro Gomes se fortaleça para os futuros pleitos. Isso não è desistir, é olhar pra frente e resistir com afeto e responsabilidade”, acrescentou.

No Datafolha mais recente, Ciro Gomes tem 7% de intenção de votos, bem atrás de Bolsonaro, com 34, e de Lula, com 45.

