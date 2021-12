Apoio de Caetano a Lula abre espaço para voto útil de ciristas no ex-presidente

Embora seja apoiador de Ciro Gomes, Caetano Veloso disse que já está com Lula por enxergar no ex-presidente o caminho mais viável para derrotar o fascismo edit

Apoie o 247

ICL

247 - A declaração de apoio "total" à candidatura do ex-presidente Lula por parte de Caetano Veloso, no Roda Viva, abre o caminho para que outros ciristas sigam a mesma lógica do músico.

Com o coração dividido entre os dois pré-candidatos, Caetano vê a situação eleitoral "já configurada" -- Lula é líder isolado nas pesquisas. Por isso, o petista é a chance mais concreta de derrotar Jair Bolsonaro.

Caetano é um admirador do programa econômico de Ciro, revelou ele em entrevistas passadas. Contudo, é crítico da postura agressiva do pré-candidato do PDT e de seus frequentes ataques anti-Lula.

PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE