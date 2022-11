Apontado como ministro da Cultura de Lula, Chico César diz: "sou mais Juca Ferreira ou Jandira Feghali"

Apoie o 247

247 - Apontado como possível ministro da Cultura do novo governo Lula (PT), o cantor Chico César usou as redes sociais para se manifestar sobre o assunto: "sou mais Juca Ferreira ou Jandira Feghali", afirmou o artista, em referência ao ex-ministro da pasta e à deputada federal pelo PCdoB.

Nos bastidores, segundo o jornal O Globo, circulam os nomes da cantora Daniela Mercury e do ex-diretor-presidente da Ancine Manoel Rangel, além de Juca Ferreira, Jandira e Chico César, que já foi secretário de Cultura da Paraíba.

>>> Com música 'Bolsominions', Chico César se firma como uma das vozes mais contundentes contra o bolsonarismo (ouça)

Lula já prometeu que vai recriar o Ministério da Cultura, reduzido a uma secretaria durante o governo Jair Bolsonaro (PL). "Uma das principais preocupações da pasta é de ordem orçamentária. Sob Bolsonaro, o valor reservado para a Cultura atingiu o menor valor real desde 2005, reajustando o dinheiro no orçamento de acordo com a inflação. Em 2021, foi empenhado R$ 1,38 bilhão, número que vem em queda constante desde 2013, quando o valor reajustado foi de R$ 4,1 bilhões. Entre os órgãos que mais sofreram com os cortes orçamentários está a Fundação Nacional de Artes (Funarte), que já chegou a empenhar R$ 237 milhões, em valores corrigidos, em 2010, mas em 2021 só empenhou R$ 93 milhões. O Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) chegou a empenhar R$ 495 milhões em 2018, mas o valor caiu, chegando a R$ 275 milhões em 2021", diz a reportagem.

