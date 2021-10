Após anunciar candidatura em 2022, José de Abreu ganha apoio de colegas como Paulo Betti e Marcelo Serrado

Apoie o 247

Clube de Economia

247 - O ator José de Abreu recebeu o apoio de atores como Paulo Betti e Marcelo Serrado, após anunciar que abandonará a carreira de ator para se candidatar a deputado federal no Rio de Janeiro pelo PT em 2022. A informação sobre os planos dele foi revelada no começo desta semana numa live entre Betti e com o ator Antonio Grassi por meio do Instagram.

"Isso é uma coisa muito interessante. Ele (José de Abreu) pode ser um grande catalisador da classe artística, para a gente ter uma voz forte lá dentro do Congresso", comentou Betti. Os relatos foram publicados pelo jornal O Globo.

Apoiador de Sérgio Moro em 2016, o ator Marcelo Serrado também demonstrou apoio a José de Abreu. "Meu voto", ele escreveu.

PUBLICIDADE

José de Abreu não é mais contratado da TV Globo. Depois de 40 anos com um vínculo exclusivo com a emissora, ele passou a atuar somente em projetos pontuais da empresa.

Assine o 247 , apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE