Após declarar apoio a Bolsonaro, Gusttavo Lima tem shows cancelados na Bahia

247 - O cantor Gusttavo Lima, que juntamente com outros artistas sertanejos declarou apoio à candidatura de Jair Bolsonaro (PL), teve três shows cancelados no estado da Bahia, um dos principais colégios eleitorais do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). A informação é do site Observatório dos Famosos, do UOL.

Em um show realizado por ele recentemente, o público presente levantou um coro com gritos e palavrões contra Jair Bolsonaro. Gusttavo Lima também perdeu 150 mil seguidores nas redes sociais.

