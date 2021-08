Após defender um golpe no país, cantor Sérgio Reis tem shows cancelados

"Já estou tendo prejuízo. Cancelaram quatro shows e dois comerciais que ia fazer agora", afirmou o cantor sertanejo ao relatar prejuízos após defender um golpe no Brasil edit

247 - O cantor sertanejo e ex-deputado Sérgio Reis, de 81 anos, disse que tem acumulado cancelamentos de shows, após defender um golpe no país, com o impeachment de ministros do Supremo Tribunal Federal (STF).

"Querem me massacrar. Já estou tendo prejuízo. Cancelaram quatro shows e dois comerciais que ia fazer agora. Tiraram do ar um que faço para um supermercado de Curitiba. Vão tirar por um mês do ar e esperar para ver o que acontece", afirmou o artista em entrevista ao site Congresso em Foco.

"Eu errei mesmo, errei muito. Não devia ter falado, porque as pessoas pensam… Falei com um amigo. Ele postou num grupinho. Um amigo da onça. É da vida", acrescentou.

