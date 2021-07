Após incêndio, Doria pedirá a Bolsonaro transferência da gestão da Cinemateca para São Paulo

247 - O governador de São Paulo, João Doria (PSDB), afirmou neste sábado (31) durante a reinauguração do Museu da Língua Portuguesa que pedirá ao governo Jair Bolsonaro a transferência da administração da Cinemateca Brasileira para São Paulo.

Atualmente sob a gestão federal, um galpão da instituição, que armazena a memória do cinema nacional, pegou fogo na quinta-feira (29).

"A Cinemateca há muito tempo deveria ter sido transferida para a gestão do estado ou do município. Ela está aqui e é muito presente na vida cultural de São Paulo, apesar de servir ao país todo. Aqui nós cuidamos muito melhor da cultura do que no governo federal", manifestou o governador.

Doria anunciou que o pedido será feito formalmente pelo secretário estadual da Cultura, Sérgio Sá Leitão, na segunda-feira (2). O objetivo é que a Cinemateca passe a ser administrada de forma compartilhada entre o governo de São Paulo e a gestão municipal da capital.

Prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB) disse ter solicitado uma vistoria no prédio atingido pelas chamas e também na sede principal da Cinemateca para "contribuir na prevenção de futuros problemas".

