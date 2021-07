Após internação por Covid-19, Luciano Szafir diz que precisará de cirurgia para a reconstrução do intestino

O problema foi consequência do tratamento para a embolia pulmonar. O ator de 52 anos já havia passado por dois procedimentos cirúrgicos quando esteve internado por causa da Covid-19 edit

247 - Após ficar 32 dias internado por causa da Covid-19, o ator Luciano Szafir, 52 anos, informou que terá de passar por cirurgias para a reconstrução do intestino. Ele já havia passado por dois procedimentos cirúrgicos quando esteve no hospital. O problema foi consequência do tratamento para a embolia pulmonar. O uso dos anticoagulantes causou uma perfuração em uma alça intestinal que fez sangrar na cavidade abdominal.

"É muito grave. Ele poderia ter feito uma sepse fulminante. Ele estava em uso de corticoide, que é uma medicação que reduz a inflamação e reduz a resposta imunológica da pessoa também. Ele teve que ser operado às pressas. Foi feita então uma remoção desse segmento do intestino que estava isquemiado, e ele teve que fazer então uma colostomia", disse em entrevista ao programa Fantástico, da Globo.

"Não dá para descrever. Não dá para descrever o quão próximo... Eu achei que eu ia embora. O intubar foi a pior coisa da minha vida. Lembro que falei: não sei se saio daqui", acrescentou.

