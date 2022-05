Após internação, quadro de saúde de Tonico Pereira é atualizado

Ator foi hospitalizado com quadro de diverticulite e também desenvolveu bronquite. Os exames realizados não detectaram uma pneumonia edit

Apoie o 247

ICL

Metrópoles - Tonico Pereira está internado em um hospital particular na Zona Sul do Rio de Janeiro desde o último sábado (28/5). Segundo informações divulgadas nesta terça-feira (31/5), o ator de 73 anos de idade está com diverticulite e bronquite.

“Já fiz três testes de Covid e deram negativo. Uma inflamação afetou os brônquios, por isso estou com a respiração cansada e a voz anasalada. Estava caminhando para uma pneumonia, mas ela não foi detectada”, detalhou o ator em entrevista para o jornal O Globo.

Leia a íntegra no Metrópoles .

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE