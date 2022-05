Após pedir voto de ciristas a Lula no 1º turno, Duvivier fará debate com Ciro

"Chama no privado pra combinar", escreveu o humorista no Twitter em recado ao presidenciável do PDT edit

247 - O humorista Gregório Duvivier aceitou o convite feito pelo presidenciável Ciro Gomes (PDT) para fazer um debate após o comediante pedir para os eleitores do pedetista votarem no ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no primeiro turno das eleições presidenciais.

"Ola! Vamos, sim. Me chama no privado pra combinar. Um abraço!", escreveu o ator em sua conta no Twitter.

"Ri bastante com suas piadas!", disse o ex-governador do Ceará. "Como você misturou também temas sérios, gostaria de convida-lo para debatê-los, microfone aberto, e com total paridade de armas, na próxima #CIROGAMES".

Se não quiser vir na #CIROGAMES, aceito fazer este debate no seu programa. Pois você merece todo carinho, confiança e respeito. Se não topar, vou ter que, infelizmente, fazer apenas reacts. O que seria uma pena! CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE — Ciro Gomes (@cirogomes) May 14, 2022

Ola! Vamos, sim. Me chama no privado pra combinar. Um abraço! https://t.co/6dAAxyjyjR — Gregorio Duvivier (@gduvivier) May 14, 2022

