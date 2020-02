Após pressão do PSL, prefeitura do Rio suspende exposição com Virgem Maria trans

A Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro determinou na sexta-feira 28 a suspensão da exposição “Todxs xs santxs – renomeado – #eunãosoudespesa”. Decisão foi tomada após pressão de deputados do PSL edit

Carta Capital - A Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro, por meio da Secretaria Municipal de Cultura (SMC), determinou na sexta-feira 28 a suspensão da exposição “Todxs xs santxs – renomeado – #eunãosoudespesa”, até então em cartaz no Centro Municipal de Artes Hélio Oiticica, na capital fluminense. A decisão foi tomada após pressão de deputados do PSL, incomodados com a representação da Virgem Maria como trans em uma das peças da exposição.

Na quinta-feira 27, o deputado estadual Márcio Gualberto e a deputada federal Chris Tonietto, ambos do PSL-RJ, registraram uma notícia-crime na Delegacia de Crimes Raciais e Delitos de Intolerância (Decradi) contra a exposição e seu autor, o artista plástico Órion Lalli.

Em nota, a SMC informou que “respeitará o processo legal e aguardará a decisão judicial” e que, portanto, manterá a suspensão durante a tramitação da notícia-crime.