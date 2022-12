Aproxima-se a Gala do Festival da Primavera 2023 do Centro de Mídia da China

Apoie o 247

ICL

Rádio Internacional da China - A Gala do Festival da Primavera 2023 do Grupo de Mídia da China (CMG, na sigla em inglês) está se aproximando! Nos 40 anos desde sua estreia, o programa foi reconhecido pelo Guinness World Records como o programa de TV mais assistido do mundo e é uma atração importante das comemorações do Ano Novo Lunar Chinês para todos os chineses ao redor do mundo.

Uma variedade de apresentações, como canções, danças, óperas e esquetes cômicos, demonstra a felicidade, a confiança e a nova visão da China na nova era. Com os espectáculos, é possível conferir o esplendor dos 5 mil anos de civilização, sentir o espírito do povo chinês e compartilhar os bons votos de milhões de famílias para um ano novo.

"Conte histórias emocionantes e celebre um feliz Ano Novo Lunar Chinês." Não importa em que canto do mundo você esteja, sintonize para assistir à grande gala. A Gala do Festival da Primavera 2023 do CMG será transmitida às 20 horas no dia 21 de janeiro de 2023. Então vamos nos encontrar lá!

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.