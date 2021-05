‘Arte e Resistência’ chega ao 20º programa com artistas consagrados na TV 247

247 - Desde janeiro deste ano, a grade de programação da TV 247 conta com o ‘Arte e Resistência’, programa apresentado pelo músico e colunista do Brasil 247 Jean Goldenbaum (confira todas as edições neste link). Da Alemanha, onde reside e é professor do Centro Europeu de Música Judaica da Universidade de Música de Hannover, Jean recebe como convidados grandes nomes brasileiros de diversas áreas da arte.

Já estiveram no programa os atores e as atrizes Caco Ciocler, Sergio Mamberti, Paulo Betti, Lucélia Santos, Bemvindo Sequeira e Zé de Abreu. Representando a música, Chico César, Tom Zé, Zeca Baleiro, Jaques Morelenbaum, Paulinho Moska, Livio Tragtenberg, Fernanda Takai e Fernanda Abreu. Os chargistas Renato Aroeira e Carlos Latuff. Escritores Elisa Lucinda e Bernardo Kucinski. E o artista plástico José Roberto Aguilar.

Reflexões sobre a função social da arte e a história do papel dos artistas na luta política e na transformação das sociedades são assuntos discutidos de forma profunda, mas ainda assim espontânea e fluida.

O próximo domingo (23) será com o ator Giuseppe Oristanio, que conversa com Jean sobre o desenvolvimento da arte em momentos de pandemia, seu trabalho na TV Record em tempos de fundamentalismo religioso e o atual momento político de fake news e negacionismo no País.

